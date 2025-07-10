MSG ve Spotify arasında beklenen toplantı gerçekleşti

Söz konusu temas, MSG’nin geçtiğimiz aylarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebiyle ve yoğun katılımla düzenlediği, sektörde geniş yankı uyandıran “Dijital Müzik Platformları Çalıştayı” kapsamında duyurulmuştu. 100'den fazla sektör temsilcisinin katıldığı çalıştayda, dijital müzik platformlarıyla yaşanan sorunlar açıkça ele alınmış, Spotify ile yapıcı bir diyalog kurulması yönünde güçlü bir irade ortaya konmuştu.

Bu çağrının somut bir sonucu olarak gerçekleşen toplantıya, MSG adına Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer ve Başkan Yardımcısı Birol Namoğlu katılırken, Spotify tarafı ise yurt dışından üç üst düzey yöneticiyle temsil edildi. Görüşme, Türkiye müzik endüstrisinin geleceğine yön verecek yapıcı ve stratejik bir diyalog ortamında gerçekleşti.

Toplantıda, Türkiye’deki sanatçılar ve eser sahiplerinin Spotify’dan beklentileri detaylı şekilde aktarılırken; Dijital Müzik Platformları Çalıştayı raporu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüş ve talepleri ile Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma da ana gündem başlıkları arasında yer aldı.

Bu çerçevede, MSG aşağıdaki temel görüş ve önerilerini Spotify yetkilileriyle paylaştı:

Editoryal playlist şeffaflığı ve manipülasyon iddiaları

Spotify’ın çalma listesi oluşturma süreçlerinde daha fazla şeffaflık sağlanması gerektiği vurgulandı. Playlist satışı ve bot dinlenme gibi etik dışı manipülasyon iddialarının sektörde ciddi güven kayıplarına yol açtığı, bu nedenle önleyici politikaların acilen hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Türkiye’deki abonelik fiyatlandırma politikaları

MSG tarafından müzik sektörünün abonelik fiyatlarının güncellenmesine yönelik beklentisi aktarıldı. Ayrıca, Türkiye’deki müzik tüketicilerinin alışkanlık ve eğilimlerini ortaya koyan, MSG tarafından 2.000 kişiyle gerçekleştirilen saha araştırmasının sonuçları Spotify yetkilileriyle paylaşıldı.

Türk eser sahiplerine yönelik görünürlük ve destek projeleri

Toplantıda, Türk eser sahiplerinin dijital platformlarda daha fazla görünürlük kazanmasını ve desteklenmesini amaçlayan projeler de gündeme geldi. Bu doğrultuda, Spotify’ın global ölçekte yürüttüğü “Noteable” programının Türkiye’ye özel bir versiyonu olan “Noteable Türkiye” projesi önerildi. Proje kapsamında, Türk bestecilere yönelik çalma listeleri ve tanıtım mekanizmalarının geliştirilmesi, yerel müzik türlerinin platform içinde daha güçlü temsil edilmesi ve “Live at Istanbul Studios” gibi kültürel performans projelerinin hayata geçirilmesi teklif edildi.

İçerik hassasiyetleri ve toplumsal değerler

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili kamu otoriteleri tarafından önemle takip edilen içerik hassasiyetleri doğrultusunda, çalma listeleri ve şarkı seçimlerinde toplumsal değerlere duyarlı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

Spotify yetkilileri, toplantı sırasında MSG tarafından iletilen değerlendirme, beklenti ve hassasiyetleri dikkatle not ettiklerini belirtti. Ayrıca, son dönemde kamuoyunda öne çıkan içerik hassasiyetleri ile Rekabet Kurumu tarafından başlatılan incelemeyi büyük bir ciddiyetle ele aldıklarını vurguladılar. Bu doğrultuda, sürece duyarlılıkla yaklaştıklarını ve oluşabilecek tüm senaryoları kapsamlı biçimde değerlendirmekte olduklarını ifade ettiler.

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Amacımız, sektörün tüm bileşenlerini kapsayan ve müzik ekosisteminin tabanına yayılmış adil bir sistemin, iş birliği içerisinde ve kalıcı temellerle inşa edilmesidir. Ortak akılla, şeffaf ve sürdürülebilir bir dijital müzik düzeni kurmak istiyoruz. Spotify ile bu yönde açık bir iletişim zemini bulmaktan memnuniyet duyuyoruz. Umuyoruz ki bu toplantı, kalıcı ve yapıcı adımların başlangıcı olur.”