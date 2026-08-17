MSÜ 2. seçim aşaması: 2026 harp okulu, meslek yüksek okulu mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Milli Savunma Üniversitesi 2026 yılı askeri öğrenci aday belirleme sürecinde ikinci seçim aşamalarının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Üniversite okumak için can atan adaylar sık sık "MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığının değerlendirme süreci devam ediyor. Henüz sonuçlar ilan edilmiş değil. Geöen yıl sonuçlar 6 Ağustos'ta ilan edilmişti.

Sonuçların ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Kayıt tarihleri de duyuru ile birlikte belli olacak.