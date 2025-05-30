MSÜ 2025 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 📢 MSÜ tercih sonuçları ne zaman duyurulacak? PERTEM ekranı erişime açıldı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı tercih sonuçları adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Tercih süreci 21 Nisan'da sona ermişti. Şimdi gözler Milli Savunma Bakanlığı'nın Personel Temin Sistemi'nde (PERTEM). Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? PERTEM ekranı açıldı mı? İşte güncel gelişmeler...

MSÜ 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından sonuçların duyurulacağı tarihle ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.

Geçtiğimiz yıl tercihler 10 Mayıs'ta tamamlanmış, sonuçlar ise 13 Haziran'da ilan edilmişti. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülüyor. Adayların, sonuçların Haziran ayının ikinci haftasında duyurulmasını beklediği biliniyor.

MSÜ 2025 sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

MSÜ 2025 tercih sonuçları, personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

MSÜ 2025 TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MSÜ PERTEM sonuç ekranı açıldı mi?

Şu an için PERTEM üzerinden sonuç sorgulama ekranı aktif değil. Sonuçlar açıklandığında ekran erişime açılacak ve adaylara duyuru yapılacak.