Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde askeri öğrenci adaylarını belirleyecek olan 2026 yılı sınav maratonu için heyecan dorukta... Sınav hazırlıkları son sürat devam ederken sınav tarihi ve saati de büyük önem arz ediyor. İşte "MSÜ 2026 ne zaman, saat kaçta" sorusunun yanıtı...

2026 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?

2026 MSÜ sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek ve 165 dakika sürecek.

Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.