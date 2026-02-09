MSÜ 2026 sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? MSÜ'de sınav yerleri belli oldu mu?

MSÜ sınavına 20 gün kaldı. Her gün sınav giriş belgesi araması yapılıyor. Adaylar tarihleri öğrenmeye çalışıyor ve hem ÖSYM hem de sosyal medya hesapları sık sık kontrol ediliyor. Her gün giderek artan soru "MSÜ 2026 sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" oluyor.

2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

9 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla MSÜ sınav giriş belgeleri erişime acımadı. ÖSYM genellikle sınav yerlerini sınavdan 10 gün önce ilan ediyor. Bu da 20 Mart'ı işaret ediyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.