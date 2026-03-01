MSÜ 2026 SINAV YORUMLARI: 2026 MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı?

Milli Savunma Üniversitesi'ne bu yıl 645 bin 406 kişi başvuru yaptı. Adaylar bugün sınavda ter döktü. 165 dakika süren sınavın bitişi ile birlikte yorumlar merak edilmeye başlandı. Sık sık "2026 MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı" soruları geliyor.

MSÜ 2026 zor muydu, kolay mıydı?

MSÜ 2026 için yapılan yorumlarda genel ağırlık sınavın kolay olduğu yönünde...

2026 MSÜ SINAV YORUMLARI

- Aşırı kolaydı. 40 dakika erken bitirdim, ilk defa çok basitti.

- Bunu da yapamadıysanız okumayın güzel kardeşlerim.

- MSÜ baya kolaydı ilk defa erken bitirdim sınavı. Matematikte 3-4 zor soru vardı sadece...

- Bu sınavda birinci olamayan gitsin açık hava filmlerinde goralı satsın...

- Sınava girdik çıktık hayırlısıyla... O kadarda zor bir sınav değildi. Sınıftan ilk çıkan bendim. İnşallah net düşük gelmez.

- Bu kadar kolay bir sınavı ilk defa görüyorum, aşıırı basitti.

- MSÜ niye bu kadar kolay geldi, hayretler içindeyim.