MSÜ aday belirleme sınavı cevap anahtarı yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adaylar için temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı. Görüntüleme süreci, 12 Nisan saat 23.59'da sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adaylar için temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-MSÜ'nün temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığını görüntüleme süreci, 12 Nisan saat 23.59'da sona erecek.