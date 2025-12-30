MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ne zaman başlıyor ve bitiyor? Sonuçları...

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru takvimi belli oldu
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları, 5-29 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları, 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2026-MSÜ sınavına başvurular, https://www.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
Adaylar, başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilere ÖSYM'nin resmî internet sitesi ve yayımlanacak kılavuzdan ulaşabilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA