MSÜ başvuru tarihi: 2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Savunma Üniversitesi için başvuru süreci adaylar tarafından yakından izleniyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar için başvuru tarihi bir hayli önemli... Tarihleri kaçırmak istemeyenler "2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak" sorusunu sıklaştırmış durumda...

MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM'nin takvimine göre MSÜ başvuruları 5 Ocak'ta başlayıp 29 Ocak'ta sona erecek. Kılavuzun da 5 Ocak'ta yayımlanması bekliyor.

Başvuru ücreti ile ilgili bir açıklama yapılmazken geçen sene bu ücret 450 liraydı.

Adaylar başvurunun ardından 1 Mart'taki sınavı beklemeye başlayacaklar.