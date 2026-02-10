MSÜ sınav yerleri 2026 duyuruldu mu? ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 2026 MSÜ sınav yerleri yakın zamanda erişime açılacak. Net tarihin belli olmaması nedeniyle adaylar sürekli araştırma içerisinde... Yeni haftadan da beklenti bir hayli yüksek ve "MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" sorusu gündemden düşmüyor.

2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

10 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla MSÜ sınav giriş belgeleri erişime acımadı. ÖSYM genellikle sınav yerlerini sınavdan 10 gün önce ilan ediyor. Bu da 20 Mart'ı işaret ediyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.