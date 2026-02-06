MSÜ SINAV YERLERİ: 2026 Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

MSÜ adayları ÖSYM’den gelecek duyurulara kilitlendi. Hangi il ve okulda sınava girileceği bilgisini içeren sınav giriş belgesinin ne zaman erişime açılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu süreçte "MSÜ sınav yerleri açıklandı mı" ve "Sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak" soruları adayların gündeminde...

MSÜ sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, MSÜ 2026 sınav giriş belgesi için tarih paylaşmadı. Kurum sınavlardan 10 gün önce sınav yerlerini ilan ediyor. Bu nedenle gözler 20 Mart tarihinde olacak.

Öte yandan geç başvuru tarihi ise 3 Şubat 2026’daki olarak belirlendi. Ücretin yüzde 50 artırımlı olarak ödenmesi gerekecek.