MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav giriş belgesi muhtemel tarihi...

MSÜ sınavı 1 Mart'ta gerçekleşecek. Bugün itibarıyla sınava 21 gün kaldı. En önemli hususlardan biri sınav giriş belgesi... Hafta sonu "MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu daha artmış durumda...

2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den MSÜ sınav giriş belgesi ile ilgili bir duyuru gelmedi. ÖSYM genellikle sınav yerlerini sınavdan 10 gün önce ilan ediyor. Bu da 20 Mart'ı işaret ediyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.