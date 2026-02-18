MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı?

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Subay, astsubay adayları bu soruya cevap arıyor. Gözler sürekli olarak ÖSYM'de... İşte geçen sene yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...

2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

18 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla MSÜ sınav giriş belgeleri erişime acımadı. ÖSYM genellikle sınav yerlerini sınavdan 10 gün önce ilan ediyor. Bu da 20 Mart'ı işaret ediyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.