MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?

MSÜ sınav giriş belgesi tarihi yavaş yavaş sorgulanıyor. MSÜ sınavına 1 Mart'ta girecek olanlar tarihlerin paylaşılıp paylaşılmadığını merak ediyor. Bilgi almak için adaylar "MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusuna başvuruyor.

MSÜ sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, MSÜ 2026 sınav giriş belgesi için tarih paylaşmadı. Kurum sınavlardan 10 gün önce sınav yerlerini ilan ediyor. Bu nedenle gözler 20 Mart tarihinde olacak.

MSÜ başvuruları 5 Ocak’ta başladı ve 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Sınav ücreti ödeme işlemleri için son tarih ise 30 Ocak 2026 olarak belirlendi.

Sınav ücreti 700 TL olarak açıklanırken, 3 Şubat 2026’daki geç başvuru gününde ücretin yüzde 50 artırımlı olarak ödenmesi gerekecek.

