MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek?
Bugün subay veya astsubay olmak isteyenlerin kaderini belirleyecek MSÜ sınavı yapılacak. Yüz binler sınavda ter dökecek. Sınavın saati kritik bir önem taşıyor. Bugün sabahtan bu yana en çok yöneltilen sorulardan biri de "MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek" şeklinde...
2026 MSÜ sınavı bugün gerçekleşecek. 1 yıldır bu sınava hazırlananlar bir saati aşkın süre soruları cevaplayacak. Sınav bilgileri sıkça aratılırken "MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek" sorusu ağır basıyor.
MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor?
Milli Savunma Üniversitesi sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binasına alınmayacak.
165 dakika sürecek sınav saat 13.00'te sona erecek.
