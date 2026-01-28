MSÜ son başvuru tarihi... 2026 MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?

Askeri öğrenci olma hedefiyle her yıl on binler MSÜ sınavına giriyor. Sınav için başvurular bir hayli önemli...Başvuru işlemleri devam ederken son gün merak konusu olmuş durumda... Tarihleri merak edenler "2026 MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor" sorusunu yöneltiyor.

MSÜ son başvuru tarihi...

MSÜ başvuruları 5 Ocak’ta başladı ve 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Sınav ücreti ödeme işlemleri için son tarih ise 30 Ocak 2026 olarak belirlendi.

Sınav ücreti 700 TL olarak açıklanırken, 3 Şubat 2026’daki geç başvuru gününde ücretin yüzde 50 artırımlı olarak ödenmesi gerekecek.

MSÜ sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde saat 10.15’te yapılacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek.