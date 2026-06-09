MSÜ sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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24 Nisan'da sona eren MSÜ tercih işlemlerinin ardından sonuçlara olan ilgi her geçen gün arttı. Haziran ayının ikinci haftasındayız ve beklentiler iyice artmış durumda... Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesi sık sık kontrol edilirken yoğun şekilde başvurulan soru "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı?

Hayır, 9 Haziran 2026 itibarıyla MSÜ 2026 tercih sonuçları açıklanmadı. Geçen yılki süreç hesap edildiğinde bu yıl sonuçların 21 Haziran'da ilan edilmesi beklenir.

Sonuçlar açıklandıktan sonra askeri öğrenci temini seçim aşaması başlayacak.