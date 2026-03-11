MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? İşte ÖSYM'nin geçtiği o tarih...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MSÜ sınavının ardından sonuç tarihi gündem olmuş durumda... Soru ve cevapların ilanıyla birlikte net sayıları hesap edilse de sonuçlar büyük önem taşıyor. Tarihi bilmeyenlerin sıkça yönelttiği soru "MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin takvimine göre MSÜ 2026 sonuçları 26 Mart 2026 Perşembe günü açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Mart 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.