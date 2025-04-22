MSÜ tercih sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih sonuçları için beklenen tarih...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri sona erdi. Adaylar tercihlerin bitişiyle birlikte sonuçlara odaklandı. Heyecanın tavan yaptığı bu dönemde sıklıkla "MSÜ tercih sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aranıyor.
MSÜ tercih işlemleri 21 Nisan 23.59 itibarıyla sona erdi. Tercihlerin sona ermesinin ardından gözler sonuçlarda... Tarih konusunda fikir edinmek isteyenler "MSÜ tercih sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor. İşte beklenen tarih...
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 MSÜ tercih sonuçlarına dair Milli Savunma Üniversitesi tarafından net bir tarih verilmedi. Geçen yıl tercihler 10 Mayıs'ta sona ermiş, sonuçlar ise 11 Haziran'da ilan edilmişti. Bu süre göz önüne alındığında 2025 MSÜ tercih sonuçlarının 21-22 Haziran tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
MSÜ 2024 TABAN PUNLARI
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396
KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929
KHO SÖZEL 342,96547
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
HHO SAYISAL 389,34501
KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140
KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876
ASTSUBAY MYO ADAYLAR
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848