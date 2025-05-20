2025 MSÜ tercih sonuçları deyim yerindeyse eli kulağında... Günler ilerledikçe heyecan katsayısı artıyor. On binlerce aday bir an evvel sonuçlara erişmek isterken tarih konusunda bir duyuru bekleniyor. Yeni hafta ile birlikte beklentiler iyice yükseldi. Herkes aynı soruya cevap arıyor: MSÜ 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı tercih sonuçları ile ilgili tam tarihi henüz açıklamış değil. Geçen yıl tercihler 10 Mayıs’ta sona ermiş, sonuçlar 11 Haziran’da erişime açılmıştı. Bu takvim dikkate alındığında, sonuçların 21-24 Mayıs haftasında ilan edilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Adaylar, sonuçlara https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilecek.

Sonuçların ardından fiziki yeterlilik testi, mülakat ve güvenlik soruşturması aşamaları başlayacak. Tüm adayların süreci yakından takip etmeleri önem taşıyor.