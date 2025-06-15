MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları tarihi belli oldu mu?

MSÜ tercih sonuç tarihi araması her geçen gün artıyor. Hem adaylar hem de veliler Milli Savunma Üniversitesinin resmi sitesini sık sık ziyaret ediyor. Subay ve astsubay adayları Milli Savunma Bakanlığından açıklama beklerken en çok iletilen soru yine: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuç tarihi Milli Savunma Bakanlığından ve Milli Savunma Üniversitesinden açıklanmış değil. YKS sınavı öncesi yani bu hafta içi tercih sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.

Yerleştirme sonuçları PERTEM sistemi üzerinden açıklanacak. Adaylar, personeltemin.msb.gov.tr sitesine e-Devlet ya da kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak öğrenebilecek.