MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, hangi gün açıklanıyor?
Milli Savunma Üniversitesi'nde askeri öğrenci olmayı hedefleyen binlerce aday için tercih süreci geride kaldı. Şimdi gözler, MSB'nin açıklayacağı sonuç tarihinde... Her gün konu hakkında bilgi alınmak istenirken "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündemden düşmüyor.
Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokuluna girmeyi hayal eden adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tercih döneminin tamamlanmasının ardından sonuç günü iple çekiliyor. Adaylar MSB'yi sıkı şekilde takip ederken "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu art arda geliyor.
Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı 20 Haziran 2026 Cumartesi günü MSÜ sonuç tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. 2025'teki süreç işlediği takdirde sonuçların 21 Haziran'da ilan edilmesi beklenir.
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden öğrenilecek.