MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi tarafından MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
MSÜ tercih sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Askeri üniversite adaylarının gözü kulağı Milli Savunma Üniversitesi'nde... Adaylar son gelişmeleri takip edebilmek için "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusunu yöneltiyor. İşte son durum...
MSÜ tercih sonuçları için adaylar tarih araştırmalarını gün geçtikçe hızlandırıyor. Milli Savunma Üniversitesi'nin resmi sitesi sık sık kontrol edilirken bilgi edinebilmek için "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusu yöneltiliyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
28 Nisan itibarıyla 2025 MSÜ tercih sonuçlarına dair Milli Savunma Üniversitesi tarafından net bir tarih verilmedi. Geçen yıl tercihler 10 Mayıs'ta sona ermiş, sonuçlar ise 11 Haziran'da ilan edilmişti. Bu süre göz önüne alındığında 2025 MSÜ tercih sonuçlarının 21-22 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
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MSÜ 2024 TABAN PUNLARI
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396
KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929
KHO SÖZEL 342,96547
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
HHO SAYISAL 389,34501
KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140
KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876
ASTSUBAY MYO ADAYLAR
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848