MSÜ tercih sonuçları bu ay açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

Yüz binler 2026 MSÜ tercih sonuçlarını bekliyor. Tercih yapan adaylar heyecanla sonuçlara ulaşmak istiyor. İşlemlerin üzerinden 17 gün geçti. Sürecin nasıl işlediği hakkında fikir sahibi olmak istenirken "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündemden düşmüyor.

MSÜ tercih sonuç tarihi belli olmadı. Mili Savunma Üniversitesi'nden duyuru yapılmış değil. 2025 yılında başvurular 18 Mart'ta başladı, 21 Nisan'da sona erdi ve sonuçlar 24 Haziran'da ilan edildi. Eğer süreç aynı işlerse bu yıl sonuçların 21 Haziran'da açıklanması beklenir.

Sonuçlar açıklandıktan sonra askeri öğrenci temini seçim aşaması başlayacak.