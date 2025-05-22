MSÜ tercih sonuçları bugün açıklanır mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Türkiye'de askeri öğrenci olmak isteyen yüz binlerce kişi her yıl MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavına giriyor. Bu yıl da sınav süreci sona erdi tercih süreci tamamlandı. Adaylar sonuçlara ulaşmak istiyor. Mayıs ayının son günlerine yaklaşırken "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu peş peşe geliyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı tercih sonuçları ile ilgili şu dakika itibarıyla bir duyuru yapılmadı. Geçen yıl tercihler 10 Mayıs’ta sona ermiş, sonuçlar 11 Haziran’da erişime açılmıştı. Bu takvim dikkate alındığında, sonuçların 22-24 Mayıs günleri arasında açıklanabilir. Adaylar, sonuçlara https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilecek.

Sonuçların ardından fiziki yeterlilik testi, mülakat ve güvenlik soruşturması aşamaları başlayacak. Tüm adayların süreci yakından takip etmeleri önem taşıyor.