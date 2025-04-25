MSÜ tercih sonuçları için bu tarihe dikkat! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yüz binler sonuca odaklanmış şekilde beklerken "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu art arda geliyor. Öte yandan net tarih belirtilmese de mayıs ayındaki bu tarihlere dikkat!
MSÜ tercih sonuçları yüz binleri yakından ilgilendiriyor. İşlemlerin 21 Nisan'da bitişiyle birlikte sonuç aramaları gün geçtikçe hızlanıyor. Adayların en çok yönelttiği soru ise " MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde...
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 MSÜ tercih sonuçlarına dair Milli Savunma Üniversitesi tarafından net bir tarih verilmedi. Geçen yıl tercihler 10 Mayıs'ta sona ermiş, sonuçlar ise 11 Haziran'da ilan edilmişti. Bu süre göz önüne alındığında 2025 MSÜ tercih sonuçlarının 21-22 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
MSÜ 2024 TABAN PUNLARI
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396
KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929
KHO SÖZEL 342,96547
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
HHO SAYISAL 389,34501
KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140
KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876
ASTSUBAY MYO ADAYLAR
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848