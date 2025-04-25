MSÜ tercih sonuçları için bu tarihe dikkat! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları yüz binleri yakından ilgilendiriyor. İşlemlerin 21 Nisan'da bitişiyle birlikte sonuç aramaları gün geçtikçe hızlanıyor. Adayların en çok yönelttiği soru ise " MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 MSÜ tercih sonuçlarına dair Milli Savunma Üniversitesi tarafından net bir tarih verilmedi. Geçen yıl tercihler 10 Mayıs'ta sona ermiş, sonuçlar ise 11 Haziran'da ilan edilmişti. Bu süre göz önüne alındığında 2025 MSÜ tercih sonuçlarının 21-22 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

MSÜ 2024 TABAN PUNLARI

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396

KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929

KHO SÖZEL 342,96547

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

HHO SAYISAL 389,34501

KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140

KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876

ASTSUBAY MYO ADAYLAR

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848