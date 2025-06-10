"MSÜ tercih sonuçları" askeri üniversite adaylarının bir numaralı gündem maddesi... Haftalardır beklenen duyurunun bu hafta içinde gelmesi bekleniyor. 21 Nisan'dan bu yana sonuçları bekleyenler "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2025 tercih sonuç tarihi hakkında bugün Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesinden duyuru gelmedi. YKS sınavına çok az bir süre kaldı ve MSÜ tercih sonuçlarının en geç cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar ilan edildiğinde adaylar, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın resmi web sitesi (personeltemin.msb.gov.tr) üzerinden sonuçları sorgulayacak.

İkinci aşama faaliyetleri

Yerleşen adaylar için fiziki yeterlilik testi (FYT), mülakat ve sağlık raporu süreci başlar. Bu süreçlerin tarihleri ve gerekli belgeler, sonuç açıklamasında belirtilir.