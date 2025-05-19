MSÜ tercih sonuçları yarın açıklanır mı? MSÜ tercih sonuç tarihi duyuruldu mu?

MSÜ tercih sonuç tarihi yeni hafta ile birlikte gündem olmuş durumda... Sonuçlar için artık eli kulağında diyebiliriz. Haftalardır beklenen müjdeli haber için heyecan katsayısı artarken yeni hafta ile birlikte "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlandı.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı tercih sonuçları ile ilgili tam tarihi henüz açıklamış değil. Geçen yıl tercihler 10 Mayıs’ta sona ermiş, sonuçlar 11 Haziran’da erişime açılmıştı. Bu takvim dikkate alındığında, sonuçların 21-24 Mayıs haftasında ilan edilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Adaylar, sonuçlara https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilecek.

Sonuçların ardından fiziki yeterlilik testi, mülakat ve güvenlik soruşturması aşamaları başlayacak. Tüm adayların süreci yakından takip etmeleri önem taşıyor.