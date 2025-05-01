MSÜ tercih sonuçlarında bu tarih ön plana çıkıyor! MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte duyurulacak?

MSÜ sınavına bu yıl 670 bin 718 kişi katıldı. Yüz binler sınavda ter dökerken mayıs ayı ile birlikte sonuç aramaları da hızlandı. Adaylar Milli Savunma Üniversitesi'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Adayları sonuç heyecanı sararken "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gün geçtikçe hızlanıyor. İşte tarih konusunda beklentiler...

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl tercihler 10 Mayıs’ta sona ermiş, sonuçlar 11 Haziran’da ilan edilmişti. Bu yıl tercih süreci daha erken tamamlandığı için sonuçların da daha erken açıklanması bekleniyor. Bu doğrultuda, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının 21-22 Mayıs tarihleri arasında ilan edilmesi öngörülüyor.