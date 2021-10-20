MTA Yerleşkesinde patlama

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Yerleşkesinde patlama meydana geldi.

Eskişehir yolundaki yerleşkede sabah saatlerinde doğal gaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olay nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Güzergah trafiğe kapatıldı.

Patlamanın etkisiyle çevreye demir parçaların saçıldığı gürüldü. AFAD ekipleri de tedbir amaçlı bölgeye geçti.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, doğal gazın kesilmesinin ardından ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırmak üzere çalışmalarına başladı.

Bölgede incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilere, yangının tamamen söndürüldüğünü, olayın nedeninin araştırıldığını söyledi.

Valilikten açıklama

Ankara Valiliği, MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki patlama nedeniyle can kaybı ya da yaralının bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.