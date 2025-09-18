MTB Başkanı Özdemir: Türkiye’de baklagillerin tüketimi teşvik edilmeli

Özdemir, bu durumdan hareketle, 2025–30 ABD Beslenme Rehberi Danışma Komitesi, Protein Gıda Grubu’nda baklagillerin et, tavuk ve yumurtadan önce listelenme­sini tavsiye ettiğini söyledi.

Bu tavsiyenin Türkiye’de ilgili kurumlar tarafından da dikkate alınması gerektiğini dile getiren Abdullah Özdemir, “Nitekim Av­rupa İstatistik Ofisi’nin (EUROS­TAT) raporuna göre, temel pro­tein kaynaklarına erişim soru­nu yaşamada Türkiye Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır.

Üstelik Türkiye, OECD ülkeleri arasın­da en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülkedir. Bu doğrultuda, et ve et ürünleriyle eşdeğer prote­in seviyesine sahip olan bakliyat tüketimini özendirmeliyiz. Çün­kü uzmanlar, yeterli proteine eri­şememenin yalnızca açlıkla ilgili olmadığını; aynı zamanda bağı­şıklık sistemini zayıflattığını ve hastalıklara karşı savunmasızlı­ğı artırdığını vurgulamaktadır” açıklamasında bulundu.

"Gençler bilinçlendirilmeli"

Bakliyatın sahip olduğu tüm bu faydalar doğrultusunda, özellik­le genç nesiller başta olmak üzere toplum genelinde geniş kapsamlı bir bilinçlendirme ve farkındalık çalışması yürütülmesinin yararlı olacağına dikkat çeken Özdemir, “Bu amaçla Tarım ve Orman Ba­kanlığı, Sağlık Bakanlığı ve RTÜK iş birliğiyle hazırlanacak kamu spotları; bakliyatın besleyici de­ğerini ve ekonomik avantajlarını vurgulayan etkileyici mesajlarla toplumun her kesimine ulaşabi­lir.

Ayrıca gençlere yönelik sos­yal medya kampanyaları, okul­larda beslenme eğitimleri ve te­levizyonda yayınlanacak kısa, ilgi çekici videolar aracılığıyla bakli­yat tüketimi teşvik edilebilir. Bu tür bilinçlendirme çalışmala­rı hem sağlıklı hem de ekonomik beslenme alışkanlıklarını güçlen­dirmek açısından etkili olacaktır” ifadesini kullandı.