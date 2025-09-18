MTB Başkanı Özdemir: Türkiye’de baklagillerin tüketimi teşvik edilmeli
Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, et ve et ürünleri gibi benzer protein seviyesine sahip alternatif gıda ürünlerine göre daha düşük maliyetli ve sağlık açısından faydalı olmalarına rağmen, Türkiye’de olduğu gibi ABD’de de baklagillerin yeterince tüketilmediğine dikkat çekti.
Özdemir, bu durumdan hareketle, 2025–30 ABD Beslenme Rehberi Danışma Komitesi, Protein Gıda Grubu’nda baklagillerin et, tavuk ve yumurtadan önce listelenmesini tavsiye ettiğini söyledi.
Bu tavsiyenin Türkiye’de ilgili kurumlar tarafından da dikkate alınması gerektiğini dile getiren Abdullah Özdemir, “Nitekim Avrupa İstatistik Ofisi’nin (EUROSTAT) raporuna göre, temel protein kaynaklarına erişim sorunu yaşamada Türkiye Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır.
Üstelik Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülkedir. Bu doğrultuda, et ve et ürünleriyle eşdeğer protein seviyesine sahip olan bakliyat tüketimini özendirmeliyiz. Çünkü uzmanlar, yeterli proteine erişememenin yalnızca açlıkla ilgili olmadığını; aynı zamanda bağışıklık sistemini zayıflattığını ve hastalıklara karşı savunmasızlığı artırdığını vurgulamaktadır” açıklamasında bulundu.
"Gençler bilinçlendirilmeli"
Bakliyatın sahip olduğu tüm bu faydalar doğrultusunda, özellikle genç nesiller başta olmak üzere toplum genelinde geniş kapsamlı bir bilinçlendirme ve farkındalık çalışması yürütülmesinin yararlı olacağına dikkat çeken Özdemir, “Bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve RTÜK iş birliğiyle hazırlanacak kamu spotları; bakliyatın besleyici değerini ve ekonomik avantajlarını vurgulayan etkileyici mesajlarla toplumun her kesimine ulaşabilir.
Ayrıca gençlere yönelik sosyal medya kampanyaları, okullarda beslenme eğitimleri ve televizyonda yayınlanacak kısa, ilgi çekici videolar aracılığıyla bakliyat tüketimi teşvik edilebilir. Bu tür bilinçlendirme çalışmaları hem sağlıklı hem de ekonomik beslenme alışkanlıklarını güçlendirmek açısından etkili olacaktır” ifadesini kullandı.