MTOSB Başkanı: Bugünün çocukları yarınımızı şekillendirecek
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya genelinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiş tek bayramdır" dedi.
Sabri Tekli
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya genelinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiş tek bayramdır. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millette devredildiği ve millet iradesinin topyekûn temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. 23 Nisan 1920 tarihi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı değil, aynı zamanda halkın yönetime tam anlamıyla hâkim olmasının ilk günü olması nedeniyle ‘Ulusal Egemenlik’ açısından da önemli bir yere sahip. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk o gün ‘Hâkimiyet bilâ kaydü şart milletindir’ demek suretiyle millet egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının temelini atarken, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği önemi ve duyduğu güvenin bir ifadesi olarak bu bayramı onlara armağan etti.
Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin onlara güveninin göstergesi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, gelecek nesillere verdiği önemi şu sözleriyle ifade ediyor: “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” Sevgili çocuklar, kahraman milletimizin evlatları olarak, sizler ülkemizin yarınlarısınız. Geleceğimizi temsil eden değerli çocuklarımız, geçmişten aldığınız güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceksiniz. Bu düşünceler ile TBMM'nin açılışının 103’üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.