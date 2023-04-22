MTOSB Başkanı: Bugünün çocukları yarınımızı şekillendirecek

Sabri Tekli

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı

23 Nisan Ulusal Ege­menlik ve Çocuk Bay­ramı, dünya genelinde ge­leceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiş tek bayramdır. Ege­menliğin kayıtsız ve şartsız olarak millette devredildi­ği ve millet iradesinin top­yekûn temsil edildiği Tür­kiye Büyük Millet Mecli­si’nin açılışının 103’üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço­cuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyo­ruz. 23 Nisan 1920 tarihi sadece Türkiye Büyük Mil­let Meclisi’nin açılışı değil, aynı zamanda halkın yöne­time tam anlamıyla hâkim olmasının ilk günü olması nedeniyle ‘Ulusal Egemen­lik’ açısından da önemli bir yere sahip. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk baş­kanı ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Ke­mal Atatürk o gün ‘Hâkimi­yet bilâ kaydü şart milletin­dir’ demek suretiyle millet egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının te­melini atarken, geleceği­mizin teminatı olan çocuk­larımıza verdiği önemi ve duyduğu güvenin bir ifade­si olarak bu bayramı onlara armağan etti.

Çocuklara armağan edi­len tek evrensel bayram ol­ma özelliği taşıyan 23 Ni­san, aynı zamanda Türki­ye Cumhuriyeti’nin onlara güveninin göstergesi. Bü­yük Önder Mustafa Kemal Atatürk, gelecek nesillere verdiği önemi şu sözleriy­le ifade ediyor: “Küçük ha­nımlar, küçük beyler! Siz­ler hepiniz geleceğin bir gü­lü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğa­cak olan sizsiniz. Kendini­zin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” Sevgi­li çocuklar, kahraman mil­letimizin evlatları olarak, sizler ülkemizin yarınları­sınız. Geleceğimizi temsil eden değerli çocuklarımız, geçmişten aldığınız güç­le milletimizin yarınları­nı şekillendireceksiniz. Bu düşünceler ile TBMM'nin açılışının 103’üncü yıl dö­nümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay­ramı’nı kutluyorum.