11 Ekim 2017

Başbakan Binali Yıldırım, MÜSİAD'ın 'Vizyoner 2017 Programı' gala yemeğinde konuştu.

"Öğrencileri bir sınavın stresine bırakmak istemiyoruz" diyen Yıldırım, "Öğrencinin kabiliyetini ve hedeflerini tek bir sınava bağlamamak gerekir. Öğrencinin liseye gelmeden önce şekillenmesi lazım" dedi. Yıldırım, Orta Vadeli Programı'nın (OVP) açıklandığı gün Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yüzde 40'lık zammının daha çok konuşulduğunu hatırlattı ve "Gariplerim, o kadar hazırlandılar. MTV konuşuldu, OVP güme gitti" dedi.

MTV konuşuldu, OVP güme gitti

Yıldırım, Orta Vadeli Programı'nın (OVP) açıklandığı gün Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yüzde 40'lık zammının daha çok konuşulduğunu hatırlattı ve "Gariplerim, o kadar hazırlandılar. MTV konuşuldu, OVP güme gitti" dedi.

Başbakan Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"2012 yılında son 44 yılın en düşük enflasyonu gerçekleşti. 2002 merkezi yönetim harcamalarının yüzde 43,4'ü faize gidiyordu.2016'da bütçenin yüzde 8,6 'sı faize gitti. Faizi düşürdüğümüz için 701 milyar ödedik. Ancak 2,6 Katrilyon ile kıyasladığımız zaman çok önemli bir tasarruf sağladık. 12 yıl içinde Tükiye'ye doğrudan yabancı sermaye yatırımı 11,6 milyar dolar oldu. Bu ülke için taş üstünde taş koyanın başımın üstünde yeri var. Yatırım için ne istiyorsanız emrinizdeyiz. 2002 yılında 41 milyar liralık yatırım olurken bu rakam 2017'de 902 milyara çıkmış. 15 yılda kamu ve özel sektör toplam 9 katrilyon 200 trilyon yatırım yaptı."

Kaynak: AA