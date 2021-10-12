Muammer Güler’in yeğeni evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Hakan Güler'in cesedi Ankara Etimesgut'taki evinde eşi Betül Güler tarafından bulundu.



Yatağında hareketsiz bir şekilde bulunan Hakan Güler'in eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri Güler’in hayatını kaybettiğini belirledi, olay yeri incelemisinin ardından naaş ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.