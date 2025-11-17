Muazzez Abacı Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı

Türk Sanat Müziği'nin önde gelen isimlerinden Muazzez Abacı 78 yaşında hayatını kaybetti.

12 Kasım'da ABD'de bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle Rochester New York'ta hayatını kaybeden Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi.

Muazzez Abacı için dün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) veda töreni düzenlendi.

Abacı'nın cenazesi bugün Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebesi Asri Mezarlığı'na gözyaşları içinde defnedildi.

Düzenlenen cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, ünlü şarkıcı Sibel Can, milletvekilleri ve ünlü sanatçının yakınları katılım sağladı.

Kızı Aslı Abacı, annesinin ölümüne dair yaptığı açıklamalarda annesini 2 hafta önce kalp krizi nedeniyle hastaneye götürdüklerini, hemen anjiyo yapıldığını ve kalp damarının açıldığını belirtti.

Aslı Abacı, annesinin durumunun gayet iyi olduğunu ancak anjiyonun bir komplikasyonu sonucu annesinin diğer organlarının da etkilendiğini ve toparlanamadığını ifade etti. Anjiyodan sonra birçok kişide benzer komplikasyonların görülebildiğini, bu nedenle antibiyotik tedavisine başlandığını fakat annesinin bu antibiyotiğe ters bir reaksiyon verdiğini belirtti.

"Hem var hem yok gibi"

Annesi Muazzez Abacı'nın ölümünü beklemediklerini ifade eden kızı Aslı Abacı, annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Acı bir kayıp, çok büyük bir kayıp. Hem var hem yok gibi. Ankara'ya geldiğime çok mutluyum. Annemi Ankara'ya getirdiğime çok mutluyum. Türkiye'de olduğumuza çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok seveni var. Hepimiz özleyeceğiz. Annem artık size burada emanet. Ben de gelip gidip ziyaret edeceğim. Annemle son 2 gün pek konuşmamız olmadı. Çünkü durumu biraz ağırlaştığı için pek konuşma durumumuz olmadı. Ama 3 gün öncesine kadar konuşuyorduk. Böyle bir şey beklemedik, aklımıza gelmedi. Annem şimdiye kadar ölümden hiç bahsetmedi" diye konuştu.

"Çok kıymetli bir sanatçımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz"

Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın Türk Sanat Müziği'nde yapıcı bir rolü olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise "Çok kıymetli bir sanatçımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli sanatçımız Amerika'da vefat etti ve ülkesine, vatanına dönmek istedi. Bu süreci yakından takip ettik. Dün, AKM'de törenimizi gerçekleştirdik. Bugün de Ankara'da Kocatepe Camii'nde genel başkan yardımcılarımız ve vekillerimizin katılımıyla cenazesini gerçekleştirdik. Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabırlar ihsan etsin. Diyecek çok fazla bir şey yok" şeklinde konuştu.