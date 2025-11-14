Muazzez Abacı'nın cenaze programı belli oldu, Muazzez Abacı'nın cenaze töreni ne zaman?

Muazzez Abacı'nın cenaze programı belli oldu
Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, geçirdiği kalp krizi sonrası 78 yaşında hayatını kaybetti. Abacı'nın naaşının ABD'den Türkiye'ye getirilmesi sürecinin Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonuyla yürütüldüğü belirtildi. Sanatçı için 16 Kasım Pazar günü İstanbul AKM'de veda töreni düzenlenecek. Cenaze namazı ise 17 Kasım Pazartesi günü Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak ve Abacı Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Muazzez Abacı, geçirdiği kalp krizinin ardından 78 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı geçen ay kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, anjiyo sonrası tedavisi devam ediyordu. Abacı'nın naaşının ABD'den Türkiye'ye getirilebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın devreye girdiği, sürecin sanatçının kızı Saba Abacı ve menajeri Taner Budak ile yakın koordinasyon içinde yürütüldüğü bildirildi.
Abacı'yı son yolculuğuna uğurlamak isteyenler için veda töreni, cenaze namazı ve defin programı netleşti.
Sanatçı için ilk tören 16 Kasım Pazar günü saat 12.00'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek. Sevenleri burada Abacı'ya veda edebilecek.
Muazzez Abacı'nın cenaze namazı ne zaman?
Muazzez Abacı'nın cenaze namazı, bir gün sonra 17 Kasım Pazartesi, öğle namazına müteakip Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak. Cenaze namazının ardından ünlü sanatçının naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.