Muazzez Abacı'nın yakınları konuştu: '1.2 milyar dolarlık miras' iddiası doğru mu?

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Abacı, bir süredir tedavi gördüğü ABD'deki University of Rochester Medical Center'da geçirdiği kalp krizinin ardından, 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Miras iddialarına yakınlarından net yanıt

Abacı'nın vefatının ardından sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında yer alan “1.2 milyar dolarlık miras” iddiası büyük tartışma yarattı. Ancak sanatçıya yakın isimler, bu rakamların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Edinilen bilgilere göre Abacı'nın mal varlığı, Ataşehir'deki bir daire ve küçük bir ofisle sınırlı. Yıllar önce Kalamış ve Tuzla'daki evlerini sattığı, bunun dışında yalnızca kızıyla birlikte Rochester'da bir ev aldığı belirtiliyor.

"Milyar dolarları olsa Boğaz'da yaşardı"

Sanatçının uzun yıllardır menajerliğini yürüten Taner Budak, gündeme gelen iddiaları sert bir dille reddetti. Budak, "Milyar dolarları olsa Boğaz'da yalıda ya da ABD'nin en lüks yerlerinde yaşardı. 27 yıl birlikte çalıştık. Asla böyle bir miras söz konusu değil. Çok üzülüyoruz" dedi.

"En şöhret olduğu yıllarda bile çok para kazanmadı"

Abacı'nın yakın dostlarından Sacit Aslan da sanatçının maddi durumuna ilişkin benzer açıklamalarda bulundu.

Aslan "Canım dostum Muazzez, en şöhret olduğu 1975-1990'lı yıllarda bile çok para kazanmadı. Çünkü paraya hiç önem vermezdi. Aldıkları rakamlar şimdikiler gibi asla değildi. Bir de Muazzez çok bonkördü. Birinin ihtiyacı olsun hemen para gönderirdi. Öyle sanıldığı gibi malı-mülkü de yoktu. Kalamış ve Tuzla'daki evini satmıştı" ifadelerini kullandı.

Tek mirasçısı kızı

Abacı'nın yasal mirasçıları arasında en dikkat çeken isim ise kızı Saba Abacı. İddialara göre sanatçının başka bir varisi bulunmuyor. Resmî bir vasiyetnamenin ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtiliyor.