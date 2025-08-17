Mücahit Birinci AK Parti'den istifa ederek, aktif siyaseti bıraktığını duyurdu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Mücahit Birinci’yi İBB soruşturmasında tutuklanan Murat Kapki’den "siyasi nüfuzunu kullanarak menfaat temin etmeyi teklif ettiği" iddiası ve küfürlü paylaşımları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Birinci’nin parti tüzüğünün 117. maddesine aykırı davrandığı ve önümüzdeki günlerde İl Disiplin Kurulu’nda savunmasını yapacağı öğrenildi.

Mücahit Birinci AK Parti'den istifa etti

Mücahit Birinci, AK Parti'nin bu hamlesinin ardından sosyal medya hesabından istifa ettiğini ve aktif siyaseti bıraktığını duyurdu. Birinci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir lider, benim penceremden müminlerin emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir."

Ne olmuştu?

CHP lideri Özgür Özel, Birinci'nin Kapki'yi ziyaret ederek "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini açıklamış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialarla ilgili soruşturma başlatmıştı.