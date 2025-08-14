Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Ağustos 2025 tarihinde basın ve sosyal medya yoluyla gündeme gelen iddialar üzerine, 2024/228233 sayılı soruşturma dosyasının tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile Avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği öne sürülen görüşmeye ilişkin resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyasının tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğine ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır. Gelişmeler hakkında gerektiğinde ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir.”