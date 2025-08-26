Mücahit Birinci'ye adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı talebi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamındaki iddialar, yargıya taşındı. AKP eski MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci, tutuklu iş insanı Murat Kapki'den serbest bırakılma karşılığında 2 milyon dolar talep ettiği yönündeki iddialar üzerine, İstanbul özel soruşturma bürosu savcılığına ifade verdi.

Birinci, savcılıktaki işlemlerinin ardından imza atma ve yurtdışı çıkış yasağı uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özel’in süreci kamuoyuna duyurmasının ardından, İBB soruşturmasının tutuklu şüphelisi Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci’nin cezaevinde yaptığı görüşmeye ilişkin iddiaları araştırmak üzere soruşturma başlatmıştı.

Bu gelişmenin ardından AKP İstanbul İl Başkanlığı, Mücahit Birinci’yi disiplin kuruluna sevk etmiş, Birinci de partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan, Adalet Bakanlığı da avukat Birinci hakkında soruşturma yapılmasına izin vermişti.