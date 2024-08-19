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Mücbir sebep hali devam eden mükellefe “ilave süre” verilecek

Depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep hali 31 Ağustos’ta sona eriyor. Söz konusu durumu devam ettiği belirlenen mükelleflere borçlarını ödeme konusunda ilave süre ve taksitlendirme imkanı sağlanacak.

Dünya Gazetesi
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6 Şubat depremlerinden sonra uzatılan mücbir se­bep hali için sona yakla­şılıyor. 31 Ağustos’ta sona ere­cek mücbir sebep hali için dep­remden etkilenen iller uzatma kararının alınmasını bekler­ken, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca depremden et­kilenen illerde, söz konusu du­rumu devam ettiği belirlenen mükelleflere borçlarını ödeme konusunda ilave süre ve taksit­lendirme imkanı sağlanacak.

Ertelenmiş beyannameler için özel takvim

Söz konusu mükelleflerin mücbir sebep hali döneminde ertelenmiş beyannameleri için özel beyan ve ödeme takvimi oluşturulurken, Bakanlık, aylık, 3 aylık ve yıllık olarak farklı be­yanname verme ve ödeme süre­leri belirledi. Bu kapsamda KDV beyannameleri 30 Eylül’e kadar verilebilecek. Ödemeler için ver­gilendirme dönemleri itibarıyla 4 farklı tarih uygun görüldü.

Ödemelerin ilki eylül ayında başlayacak, izleyen ödemeler takip eden ay sonları yapılabile­cek. Gelir stopaj vergisi beyan­nameleri ise 31 Ekim 2024’e ka­dar verilecek. Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergi­ler için de 4 farklı ödeme tari­hi belirlendi. 2022 ve 2023 yılı­na ilişkin yıllık gelir ve kurum­lar vergisi beyannameleri 31 Ekim’e kadar verilebilecek.

Bu beyannameler için ödemeler sı­rasıyla 2 Aralık 2024 ve 31 Ara­lık 2024’e kadar yapılacak. Mo­torlu taşıtlar vergisinin 2023 yı­lı 2’nci taksiti ile 2024 yılı 1’inci ve 2’nci taksitlerine ilişkin öde­meler ise 2 Aralık’a kadar ya­pılabilecek. Depremden ver­gi ödevlerini yerine getireme­yecek şekilde etkilendiğini ve mücbir sebep halinin kendileri için devam ettiğini belirten mü­kellefler gerekli belgelerle bağlı bulundukları vergi dairelerine bireysel olarak başvurabilecek.

Söz konusu talepler Gelir İdaresi Başkanlığınca değer­lendirilecek. Mücbir sebep ha­linin devam ettiğine karar ve­rilen mükelleflere ilave süre verilebilecek. Gerekli şartları taşıyan mükelleflerin borçları, faiz alınmaksızın, 24 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Mücbir sebep nedeniyle öde­nememiş vergi borçlarını tek seferde ödemek konusunda zorluk yaşayacak mükellefler, ödeme sürelerini takip eden ay sonuna kadar borçları için tak­sit talebinde bulunabilecek.

Şimşek: Mükelleflere taleplere bağlı ek süre

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama ya­pan Hazine ve Maliye Baka­nı Mehmet Şimşek, mesa­jında şu ifadelere yer verdi: “Depremden sonra uygula­maya aldığımız mücbir se­bep hali bu ay sona eriyor. Mücbir sebep halleri de­vam eden mükelleflere ise taleplerine bağlı olarak ila­ve süre imkanı tanıyoruz."