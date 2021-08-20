Müebbet hapis cezası kesinleşen 5 emekli asker gözaltına alındı

28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli generalden 5’i İstanbul’da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28 Şubat davasında müebbet hapisle cezalandırdığı ve hükmün kesinleşmesinin ardından haklarında yakalama kararı çıkartılan 14 emekli generalden 5’inin İstanbul’da ikamet ettiği belirlendi.

Emekli Orgenaral Ahmet Çörekçi, emekli Korgenaral Aydan Erol, emekli Tümamiral Kenan Deniz, emekli Tümgeneral İlhan Kılıç, bugün İstanbul’da gözaltına alındı. İstanbul’da ikamet eden emekli Tümamiral İdris Koralp’in ise Bursa’da olduğu tespit edildi.

Emekli Korgeneral Çetin Saner’in ise bugün Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim olduğu bildirildi.

Gözaltındaki emekli 5 generalin, bugün adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.