Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! 'Kartalkaya’daki yangın komşum ve iki evladını aldı'

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan büyük yangın, Türkiye'yi derinden sarstı. Yangında hayatını kaybedenler için bir günlük milli yas ilan edilirken, ünlü televizyoncu Müge Anlı, bugünkü yayınında gözyaşlarıyla komşusunun ve iki çocuğunun da yangında vefat ettiğini açıkladı.

Büyük bölümü ahşap olan otelde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek otelin büyük bir kısmını etkisi altına aldı. Yangın sırasında içeride bulunan çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması ülke genelinde büyük bir üzüntü yarattı.

Müge Anlı, programa başladığı sırada gözyaşlarını tutamayarak, "Bolu’da bir can pazarı yaşandı. Benim de komşum ve iki evladı bu yangında hayatını kaybetti. Bundan sonra konaklayacağımız yerleri kontrol etmeden kalmayalım" dedi.

Yangının ardından konaklama tesislerinde güvenlik önlemlerine dikkat çekilmesi gerektiğini belirten Anlı, yaşanan olayın tekrar etmemesi için önlem alınması gerektiğini vurguladı. Felaketin ardından Türkiye genelinde yas havası hâkim olurken, uzmanlar yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.