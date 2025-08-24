Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu mu?
"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının sevenleri, ekranlara dönüş tarihini merakla bekliyor. Haziran ayında sezon finali yapan programın, yeni yayın dönemiyle birlikte ne zaman başlayacağı, izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sıklıkla "Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor" sorusu geliyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert" yeni sezon tarihi belli oldu. Müge Anlı 1 Eylül Pazartesi itibarıyla programa start veriyor.