Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yüzbaşıoğlu nereye atandı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar gerçekleşti. Listede Ünlü sunucu Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da yer aldı. Yüzbaşıoğlu Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak atanırken bir kaz daha "Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir" sorusu gelmeye başladı.

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 tarihinde Adana’da doğdu. Lise eğitiminden sonra polislik mesleğine adım atan Yüzbaşıoğlu, meslek hayatı boyunca çeşitli görevlerde bulundu. Bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne atanan Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapmaktadır.

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu ne zaman evlendi?

Sunucu Müge Anlı, 20 Haziran 2022 tarihinde sunduğu programda Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu. Çift, 25 Haziran 2022 tarihinde dünyaevine girdi.