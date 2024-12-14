İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde her yıl gerçekleştirilen yıl içi atamalar belli oldu.

13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirildi. 19 şube müdürü ve 20 ilçe emniyet müdürülüğünde de değişikliğe gidildi.

Atama listesinde dikkat çeken bir isim yer aldı. Atamalarla birlikte ünlü televizyon programcısı Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun yeni görevi belli oldu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürü olan Yüzbaşıoğlu, artık Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapacak.

Televizyon programcısı Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu 25 Haziran 2022’de dünya evine girmişti.

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, Adana’da doğdu.

Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptı.

2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı.

Şinasi Yüzbaşıoğlu son atamayla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü oldu.