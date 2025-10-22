DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 22 EKİM: Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.45’te kaydedilen depremin, yerin 34,46 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.45'te merkez üssü Akdeniz olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesine 20,10 kilometre mesafede olan depremin, 34,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA