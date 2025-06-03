Muğla açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

Muğla dün gece kaydedilen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 14:26'da yine sallandı.

Girit açıklarında gerçekleşen ve Datça'ya 258 km mesafede yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem bir kez daha yürekleri ağza getirdi.

Helen yayı üzerinde gerçekleşen sarsıntı 5.39 km derinlikte kaydedildi.

Muğla'de peş peşe korkutan depremler

Marmaris ilçesi açıklarında da gece 02.17'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, sarsıntı İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Antalya dahil birçok ilde hissedilmişti. Panik nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği 71 kişinin de yaralandığı depremin üzerinden henüz saatler geçerken Ege yeniden sallandı.

Vatandaşlar sarsıntıların ardından uzmanların açıklamalarını takip ederken Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'nın deprem dirençli bir kente dönüştürülmesi için çağrıda bulundu.