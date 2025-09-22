Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan evine saldırı düzenleneceği iddialarına ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eşi Menteşe Belediye başkanı Gonca Köksal Aras'ın aile büyüklerinin kaldığı eve molotoflu saldırı düzenlenmiş, olayla ilgili 15 ve 16 yaşındaki iki şüpheli gözaltına alınmıştı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da evine saldırı düzenleneceği iddia edilirken, Aras yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Detayını bilmiyoruz, bilmek de istemiyoruz"

"Hayatımıza devam ediyoruz" diyen Aras, "Bizim de kulağımıza geldi ama net bir bilgi bizde yok. Muhtemelen savcılarımızda, emniyet birimlerimizde, jandarmamızda olabilir ama bizde net bilgiler yok. Bize sadece tedbir alındığını söylediler. Detayını bilmiyoruz. Bilmek de istemiyoruz açıkçası" ifadelerini kullandı.

Durumun "anlamsız" ve "istenmeyen bir durum" olduğunu vurgulayan Aras, bir sıkıntı yaşanacağını düşünmediğini belirterek güvenlik birimlerine teşekkür etti. Genel olarak güvençlik güçlerinin bölgede denetim ve kontrollerini sürdürdüğünü ifade eden Aras, kendisinin özel bir güvenlik talebinde bulunmadığını belirtti.

Aras, "Bizim güvenliğimizi alın, emniyetimizi alın gibi bir talebimiz olmadı. Sağ olsunlar Sayın Valimiz, Başsavcımız gelen bir istihbarat üzerine sanıyorum böyle bir karar almışlar" diyerek, güvenlik tedbirlerinin istihbarat üzerine alındığını söyledi.

