Muğla'nın Datça ilçesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin merkezüssü Datça’ya yaklaşık 155 kilometre olarak belirtildi. Birçok ilde hissedilen deprem sonrası ölen ya da yaralanan olup olmadığı sorgulandı.

Muğla depreminde ölen veya yaralanan var mı?

Muğla'da yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem sonrası ölen ya da yaralanan olmadı. Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamda "Deprem ile ilgili taramalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Geçmiş olsun Muğla. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.